Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ - Brezilya'da 2 günde 55 mahkûm öldü

DHA DIŞ - Brezilya'da 2 günde 55 mahkûm öldü

2 saat önce

– Brezilya'da son iki günde aynı bölgedeki cezaevlerinde çıkan kavgalarda 55 mahkümun hayatını kaybettiği belirtildi.

DHA DIŞ - Brezilya'da 2 günde 55 mahkûm öldü, System.String[]
Brezilya'da son iki günde aynı bölgedeki cezaevlerinde çıkan kavgalarda 55 mahkümun hayatını kaybettiği belirtildi.

Brezilya'nın Amazonas eyaletinde yer alan, Manaus kentindeki Anisio Jobim Cezaevi'nde pazar günü çıkan isyanda 15 mahküm ölmüştü. Dün de Amazonas bölgesinde 3 farklı cezaevinde daha mahkümlar arasında kavga çıktığı; 40 mahkümun hayatını kaybettiği belirtildi.

Mahkümların 'boğulma' ve 'diş fırçasından yapılmış kesici alet ile bıçaklanma' sonucu öldüğü belirtildi.

Yapılan açıklamada olayın bir isyan değil mahkümlar arası çıkan bir kavga olduğu belirtilirken; yerel medya bunun çeteler arası bir kavga olduğunu duyurdu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Cezaevindeki kavgadan görüntü

Cezaevi dışından görüntüler


Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 09:43 Kaynak: DHA
kavga, Brezilya, Güncel
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