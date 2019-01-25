Dha Dış - Brezilya'da Baraj Çöktü
1 saat önce
Brezilya'nın Minas Gerais eyaletinde baraj çöktü.
Brezilya
'nın Minas Gerais eyaletinde baraj çöktü. Olay sonrası bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi. Yerel medya, ölü ve yaralananlar olduğunu yazdı.
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Olay yerinden görüntüler
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 11:24 Kaynak: DHA
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