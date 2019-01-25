Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Brezilya'da Baraj Çöktü

Dha Dış - Brezilya'da Baraj Çöktü

1 saat önce

Brezilya'nın Minas Gerais eyaletinde baraj çöktü.

Dha Dış - Brezilya'da Baraj Çöktü, System.String[]
Brezilya'nın Minas Gerais eyaletinde baraj çöktü. Olay sonrası bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi. Yerel medya, ölü ve yaralananlar olduğunu yazdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------

Olay yerinden görüntüler

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 11:24 Kaynak: DHA

Minas Gerais, Brezilya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İzmir'de Korkutan Deprem İtalya'da Uçak ve Helikopter Havada Çarpıştı: 5 Ölü, 2 Yaralı

ABD'de Hükümet Krizi Çözüldü Rusya'dan Türkiye ile Suriye Arasında İmzalanan Adana Mutabakatı ile İlgili Dikkat Çeken Çıkış
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.1.2019 00:34:19. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Brezilya'da Baraj Çöktü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]