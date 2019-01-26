Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Brezilya'da Baraj Çöktü

Dha Dış - Brezilya'da Baraj Çöktü

1 saat önce

Dha DIŞ - Brezilya'da baraj çöktüBrezilya (DHA) - Brezilya'nın Minas Gerais eyaletinde baraj çöktü.

Dha Dış - Brezilya'da Baraj Çöktü, System.String[]
Dha DIŞ - Brezilya'da baraj çöktü

Brezilya (DHA) - Brezilya'nın Minas Gerais eyaletinde baraj çöktü. Olay sonrası bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi. Yerel medya, ölü ve yaralananlar olduğunu yazdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 10:53 Kaynak: DHA

Minas Gerais, Brezilya, DHA, Güncel
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