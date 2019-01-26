Dha Dış - Brezilya'da Baraj Çöktü
1 saat önce
Dha DIŞ - Brezilya'da baraj çöktüBrezilya (DHA) - Brezilya'nın Minas Gerais eyaletinde baraj çöktü.
Dha DIŞ - Brezilya
'da baraj çöktü
Brezilya (DHA
) - Brezilya'nın Minas Gerais
eyaletinde baraj çöktü. Olay sonrası bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi. Yerel medya, ölü ve yaralananlar olduğunu yazdı.
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 10:53 Kaynak: DHA
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