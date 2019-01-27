Dha Dış - Brezilya'da Baraj Faciasında Ölü Sayısı 34'e Yükseldi, Yaklaşık 300 Kişi Kayıp
1 saat önce
Dha DIŞ - Brezilya'da baraj faciasında ölü sayısı 34'e yükseldi, yaklaşık 300 kişi kayıpBrezilya, (DHA) ? Brezilya'nın Minas Gerais eyaletinde bir maden atık barajının dün çökmesinin ardından 34 kişinin cesedine ulaşıldı, 300 civarı kişi halen kayıp.
Dha DIŞ - Brezilya
'da baraj faciasında ölü sayısı 34'e yükseldi, yaklaşık 300 kişi kayıp
Brezilya, (DHA
) ? Brezilya'nın Minas Gerais
eyaletinde bir maden atık barajının dün çökmesinin ardından 34 kişinin cesedine ulaşıldı, 300 civarı kişi halen kayıp.
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 03:16 Kaynak: DHA
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