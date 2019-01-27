Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Brezilya'da Baraj Faciasında Ölü Sayısı 34'e Yükseldi, Yaklaşık 300 Kişi Kayıp

Dha Dış - Brezilya'da Baraj Faciasında Ölü Sayısı 34'e Yükseldi, Yaklaşık 300 Kişi Kayıp

1 saat önce

Dha DIŞ - Brezilya'da baraj faciasında ölü sayısı 34'e yükseldi, yaklaşık 300 kişi kayıpBrezilya, (DHA) ? Brezilya'nın Minas Gerais eyaletinde bir maden atık barajının dün çökmesinin ardından 34 kişinin cesedine ulaşıldı, 300 civarı kişi halen kayıp.

Dha DIŞ - Brezilya'da baraj faciasında ölü sayısı 34'e yükseldi, yaklaşık 300 kişi kayıp

Brezilya, (DHA) ? Brezilya'nın Minas Gerais eyaletinde bir maden atık barajının dün çökmesinin ardından 34 kişinin cesedine ulaşıldı, 300 civarı kişi halen kayıp.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 03:16 Kaynak: DHA

Brezilya, DHA, Güncel
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