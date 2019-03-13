Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Brezilya'da Bir Okula Silahlı Saldırı: 8 Ölü

Dha Dış - Brezilya'da Bir Okula Silahlı Saldırı: 8 Ölü

1 saat önce

– Brezilya'da 2 saldırgan bir okula silahlı baskın düzenledi.

Dha Dış - Brezilya'da Bir Okula Silahlı Saldırı: 8 Ölü, System.String[]
– Brezilya'da 2 saldırgan bir okula silahlı baskın düzenledi. Saldırıda en az 5 öğrenci, bir görevli hayatını kaybetti. Yerel medya, saldırganların okul içinde intihar ettiğini yazdı.

Silahlı saldırı Brezilya'nın Sao Paulo eyaletinde yer alan Suzano şehrindeki 'Raul Brasil' isimli bir okulda meydana geldi. Yerel medyada yer alan haberlere göre, iki gencin düzenlediği saldırı sonucunda, en az 5 öğrenci ve bir okul görevlisi hayatını kaybetti. Ayrıca, saldırganların öğrencilere ateş açtıktan sonra olay yerinde intihar ettiği de belirtildi.

Olay yerine 6 kurtarma ekibinin ve 2 helikopterin gönderildiği belirtilirken, kurtarma ekibinden yetkililer ise en az 9 yaralının olduğunu, fakat yaralılar arasında çocukların olup olmadığına dair herhangi bir bilgiye sahip olmadıklarını açıkladı.

Görüntü Dökümü

--------------------

-Olay sonrası görüntüler

-Okula koşan insanlar

Okul içinden görüntüler (Ceset görüntüleri buzlandı)

-Okulun fotoğrafı

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 05:33 Kaynak: DHA

Brezilya, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Umutsuz Ev Kadınları Dizisinin Başrol Oyuncusu Felicity Huffman, Rüşvet Vermekten Tutuklandı Nijerya'da Okul Binası Çöktü, Göçük Altında Çok Sayıda Öğrenci Var

2 Erkek Çocuğuna Cinsel İstismarda Bulunan Kardinal, 6 Yıl Hapis Cezasına Çarptırıldı Kocası Tarafından Öldürülen Kadının, Son Konuşması Ortaya Çıktı: Seni Hiçbir Zaman Koca Olarak Görmedim
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.3.2019 19:19:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Brezilya'da Bir Okula Silahlı Saldırı: 8 Ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]