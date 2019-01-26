Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Brezilya'da Çöken Baraj Sonrası 9 Kişinin Cesedine Ulaşıldı

Dha Dış - Brezilya'da Çöken Baraj Sonrası 9 Kişinin Cesedine Ulaşıldı

29 dakika önce

– Brezilya'nın Minas Gerais eyaletinde bir maden atık barajının dün çökmesinin ardından 9 kişinin cesedine ulaşıldı.

Dha Dış - Brezilya'da Çöken Baraj Sonrası 9 Kişinin Cesedine Ulaşıldı, System.String[]
Brezilya'nın Minas Gerais eyaletinde bir maden atık barajının dün çökmesinin ardından 9 kişinin cesedine ulaşıldı.

Yerel medyada yer alan haberlerde, Minas Gerais eyalet valisi Romeu Zema, 200'den fazla kişinin hala kayıp olduğunu duyurdu. Ayrıca, Federal Başsavcılık Dairesi'nin (AGU), çöken baraj sonrası oluşan zarardan sorumlu bakanlık ve kurumlardan 'uygun yasal tedbirlerin alınması' için bilgi istediği de aktarıldı.

Görüntü Dökümü

------------------

bölgeden görüntüler

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 10:28 Kaynak: DHA

Minas Gerais, Brezilya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Brezilya'da Baraj Çöktü: En Az 50 Ölü, 300'den Fazla Kayıp Var Sınavlarda Mağduriyet Bitiyor! Nöbetçi Nüfus Müdürlüğü Uygulamasına Geçilecek

Son Dakika! Bodrum'da Otomobille Sel Sularına Kapılan Nişanlı Çiftin Cansız Bedenine Ulaşıldı "Metrobüs Alacağım" Diyen Vatandaş, İmamoğlu'yla Yeniden Buluşunca Bu Kez Otoparktan Dert Yandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.1.2019 10:57:23. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Brezilya'da Çöken Baraj Sonrası 9 Kişinin Cesedine Ulaşıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]