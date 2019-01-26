Dha Dış - Brezilya'da Çöken Baraj Sonrası 9 Kişinin Cesedine Ulaşıldı
29 dakika önce
– Brezilya'nın Minas Gerais eyaletinde bir maden atık barajının dün çökmesinin ardından 9 kişinin cesedine ulaşıldı.
– Brezilya
'nın Minas Gerais
eyaletinde bir maden atık barajının dün çökmesinin ardından 9 kişinin cesedine ulaşıldı.
Yerel medyada yer alan haberlerde, Minas Gerais eyalet valisi Romeu Zema, 200'den fazla kişinin hala kayıp olduğunu duyurdu. Ayrıca, Federal Başsavcılık
Dairesi'nin (AGU), çöken baraj sonrası oluşan zarardan sorumlu bakanlık ve kurumlardan 'uygun yasal tedbirlerin alınması' için bilgi istediği de aktarıldı.
Görüntü Dökümü
------------------
bölgeden görüntüler
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 10:28 Kaynak: DHA
Brezilya'da Baraj Çöktü: En Az 50 Ölü, 300'den Fazla Kayıp Var
Sınavlarda Mağduriyet Bitiyor! Nöbetçi Nüfus Müdürlüğü Uygulamasına Geçilecek
Son Dakika! Bodrum'da Otomobille Sel Sularına Kapılan Nişanlı Çiftin Cansız Bedenine Ulaşıldı
"Metrobüs Alacağım" Diyen Vatandaş, İmamoğlu'yla Yeniden Buluşunca Bu Kez Otoparktan Dert Yandı