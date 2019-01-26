Dha Dış - Brezilya'da Çöken Baraj Sonrası 9 Kişinin Cesedine Ulaşıldı
1 saat önce
Brezilya'da çöken baraj sonrası 9 kişinin cesedine ulaşıldıBrezilya (DHA) ? Brezilya'nın Minas Gerais eyaletinde bir maden atık barajının dün çökmesinin ardından 9 kişinin cesedine ulaşıldı.
Brezilya
'da çöken baraj sonrası 9 kişinin cesedine ulaşıldı
Brezilya (DHA
) ? Brezilya'nın Minas Gerais
eyaletinde bir maden atık barajının dün çökmesinin ardından 9 kişinin cesedine ulaşıldı.
Yerel medyada yer alan haberlerde, Minas Gerais eyalet valisi Romeu Zema, 200'den fazla kişinin hala kayıp olduğunu duyurdu. Ayrıca, Federal Başsavcılık
Dairesi'nin (AGU), çöken baraj sonrası oluşan zarardan sorumlu bakanlık ve kurumlardan 'uygun yasal tedbirlerin alınması' için bilgi istediği de aktarıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 10:52 Kaynak: DHA
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