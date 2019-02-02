Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Brezilya'da Çöken Barajın Güvenlik Kamera Görüntüleri Yayınlandı

Dha Dış - Brezilya'da Çöken Barajın Güvenlik Kamera Görüntüleri Yayınlandı

36 dakika önce

Brezilya'da maden atık barajının çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 110'a yükseldi.

Dha Dış - Brezilya'da Çöken Barajın Güvenlik Kamera Görüntüleri Yayınlandı, System.String[]
Brezilya'da maden atık barajının çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 110'a yükseldi. Yaşanan o felaket anına dair görüntüler yayınlandı.

Brezilya'nın güneybatısındaki Brumadinho kenti yakınlarında bulunan maden atık barajında 25 Ocak'ta meydana gelen çökmede ölenlerin sayısı 110'a yükseldi. Brezilya'da yayın yapan Band TV olayın güvenlik kamera görüntülerine ulaştı. Görüntüler, yaşanan dehşetin derecesini gözler önüne seriyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Çökme anına dair görüntüler

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 01:22 Kaynak: DHA

Brezilya, Güncel
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