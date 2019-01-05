Dha Dış - Brezilya'da Düşen Helikopterin Görüntüleri Ortaya Çıktı
27 dakika önce
Brezilya'nın San Paulo kentinde sokaktaki bir yayanın üzerine helikopter düşmesi sonrası yaşanan kazanın görüntüleri ortaya çıktı.
Brezilya
'nın San Paulo kentinde sokaktaki bir yayanın üzerine helikopter düşmesi sonrası yaşanan kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Helikopterin içindeki turist
Vivian Carolina
Cataldo'nun cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde helikopterin hızla alçaldığı o saniyelerde, acil durum alarmının çalıştığı duyuluyor. Videoda helikopterin yere çarpma anı da görülüyor. Vivian ve eşi Paulo Thiago, (38) kazadan ufak sıyrıklarla kurtuldu. Fakat yoldan geçerken üzerine helikopter düşen 42 yaşındaki yaya Alessandro Correia Leite olay yerinde hayatın kaybetti.
Görüntü Dökümü:
Panaromik şehir görüntüsü
Helikopterin düşmeye başlaması
Helikopterin yere çarpma anı çığlıklar
Kokpitten amatör çekim - N
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 05:28 Kaynak: DHA
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