Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Brezilya'da Düşen Helikopterin Görüntüleri Ortaya Çıktı

Dha Dış - Brezilya'da Düşen Helikopterin Görüntüleri Ortaya Çıktı

27 dakika önce

Brezilya'nın San Paulo kentinde sokaktaki bir yayanın üzerine helikopter düşmesi sonrası yaşanan kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

Dha Dış - Brezilya'da Düşen Helikopterin Görüntüleri Ortaya Çıktı, System.String[]
Brezilya'nın San Paulo kentinde sokaktaki bir yayanın üzerine helikopter düşmesi sonrası yaşanan kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Helikopterin içindeki turist Vivian Carolina Cataldo'nun cep  telefonuyla kaydettiği görüntülerde helikopterin hızla alçaldığı o saniyelerde, acil durum alarmının çalıştığı duyuluyor. Videoda helikopterin yere çarpma anı da görülüyor.  Vivian ve eşi Paulo Thiago, (38) kazadan ufak sıyrıklarla kurtuldu. Fakat yoldan geçerken üzerine helikopter düşen 42 yaşındaki  yaya Alessandro Correia Leite olay yerinde hayatın kaybetti. 

Görüntü Dökümü:

Panaromik şehir görüntüsü 

Helikopterin düşmeye başlaması

Helikopterin yere çarpma anı çığlıklar

Kokpitten amatör çekim - N

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 05:28 Kaynak: DHA

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