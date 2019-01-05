Dha Dış - Brezilya'da Düşen Helikopterin Görüntüleri Ortaya Çıktı
1 saat önce
Brezilya'da düşen helikopterin görüntüleri ortaya çıktıÖzge Düzgün, (DHA)- Brezilya'nın San Paulo kentinde sokaktaki bir yayanın üzerine helikopter düşmesi sonrası yaşanan kazanın görüntüleri ortaya çıktı.
Brezilya
'da düşen helikopterin görüntüleri ortaya çıktı
Özge Düzgün, (DHA
)- Brezilya'nın San Paulo kentinde sokaktaki bir yayanın üzerine helikopter düşmesi sonrası yaşanan kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Helikopterin içindeki turist
Vivian Carolina
Cataldo'nun cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde helikopterin hızla alçaldığı o saniyelerde, acil durum alarmının çalıştığı duyuluyor. Videoda helikopterin yere çarpma anı da görülüyor. Vivian ve eşi Paulo Thiago, (38) kazadan ufak sıyrıklarla kurtuldu. Fakat yoldan geçerken üzerine helikopter düşen 42 yaşındaki yaya Alessandro Correia Leite olay yerinde hayatın kaybetti.
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 08:52 Kaynak: DHA
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