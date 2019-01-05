Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Brezilya'da Düşen Helikopterin Görüntüleri Ortaya Çıktı

Dha Dış - Brezilya'da Düşen Helikopterin Görüntüleri Ortaya Çıktı

1 saat önce

Brezilya'da düşen helikopterin görüntüleri ortaya çıktıÖzge Düzgün, (DHA)- Brezilya'nın San Paulo kentinde sokaktaki bir yayanın üzerine helikopter düşmesi sonrası yaşanan kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

Brezilya'da düşen helikopterin görüntüleri ortaya çıktı

Özge Düzgün, (DHA)- Brezilya'nın San Paulo kentinde sokaktaki bir yayanın üzerine helikopter düşmesi sonrası yaşanan kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Helikopterin içindeki turist Vivian Carolina Cataldo'nun cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde helikopterin hızla alçaldığı o saniyelerde, acil durum alarmının çalıştığı duyuluyor. Videoda helikopterin yere çarpma anı da görülüyor. Vivian ve eşi Paulo Thiago, (38) kazadan ufak sıyrıklarla kurtuldu. Fakat yoldan geçerken üzerine helikopter düşen 42 yaşındaki yaya Alessandro Correia Leite olay yerinde hayatın kaybetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 08:52 Kaynak: DHA

Helikopter, DHA, Brezilya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Marmara'da 4,1 Büyüklüğünde Meydana Gelen Deprem, İstanbul'da da Hissedildi Ukrayna'da 2 Türk Kızını Katledip Havaalanında El Sallayan Katil Zanlısının İlk Sözleri: Ben Öldürmedim

Bursa'da Sondaj Kuyusunda Zehirlenen İşçilerden Acı Haber: 2 Ölü, 4 Yaralı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekonomideki Yeni Hedefi Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.1.2019 22:33:02. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Brezilya'da Düşen Helikopterin Görüntüleri Ortaya Çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]