Dha Dış - Brezilya'da Stadyumu Su Bastı
12 dakika önce
Dha DIŞ - Brezilya'da stadyumu su bastıBrezilya (DHA ) - Brezilya'da şiddetli yağmur sonrası bir stadyumu su bastı.
Dha DIŞ - Brezilya
'da stadyumu su bastı
Brezilya (DHA
) - Brezilya'da şiddetli yağmur sonrası bir stadyumu su bastı. Stadyum kısa sürede göle döndü, o anları ise taraftarlar görüntüledi.
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 06:04 Kaynak: DHA
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