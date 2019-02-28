Dha Dış - Brezilya'da Trenler Çarpıştı: Makinist Öldü, 8 Kişi Yaralandı
26 dakika önce
Dha DIŞ - Brezilya'da trenler çarpıştı: Makinist öldü, 8 kişi yaralandıBrezilya (DHA) - Rio de Janeiro'da 2 banliyö treninin çarpışması sonucu bir makinist öldü, 8 kişi de yaralandı.
Dha DIŞ - Brezilya'da trenler çarpıştı: Makinist öldü, 8 kişi yaralandı
Brezilya (DHA) - Rio de Janeiro'da 2 banliyö treninin çarpışması sonucu bir makinist öldü, 8 kişi de yaralandı.
Kazanın dün Sao Cristovao istasyonunda, bir banliyö trenin, bir başka trene arkadan çarpması sonucu gerçekleştiği belirtildi.
Olay yerine sevk edilen itfaiye görevlileri sıkışan makinisti 8 saat sonra çıkarabildi. Hastaneye kaldırılan makinist hayatını kaybetti. Kazada 8 kişi de yaralandı.
Kaza sonrası yaşananlar ve kurtarma çalışmaları istasyondaki yolcular tarafından görüntülendi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 04:07 Kaynak: DHA
Kadın Muhtar, Aracının İçinde Başından Vurulmuş Halde Bulundu
Bakırköy Adliyesine Baltayla Girmeye Çalışan Zanlı Gözaltına Alındı
Cani Adam Öldürdüğü Kadınların Parçalarını Köpeklerine Yedirdi
Ambulansa Yol Vermeyen Magandaya 324 Lira Ceza Kesildi