Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Brezilya'da Trenler Çarpıştı: Makinist Öldü, 8 Kişi Yaralandı

Dha Dış - Brezilya'da Trenler Çarpıştı: Makinist Öldü, 8 Kişi Yaralandı

26 dakika önce

Dha DIŞ - Brezilya'da trenler çarpıştı: Makinist öldü, 8 kişi yaralandıBrezilya (DHA) - Rio de Janeiro'da 2 banliyö treninin çarpışması sonucu bir makinist öldü, 8 kişi de yaralandı.

Dha DIŞ - Brezilya'da trenler çarpıştı: Makinist öldü, 8 kişi yaralandı

Brezilya (DHA) - Rio de Janeiro'da 2 banliyö treninin çarpışması sonucu bir makinist öldü, 8 kişi de yaralandı.

Kazanın dün Sao Cristovao istasyonunda, bir banliyö trenin, bir başka trene arkadan çarpması sonucu gerçekleştiği belirtildi.

Olay yerine sevk edilen itfaiye görevlileri sıkışan makinisti 8 saat sonra çıkarabildi. Hastaneye kaldırılan makinist hayatını kaybetti. Kazada 8 kişi de yaralandı.

Kaza sonrası yaşananlar ve kurtarma çalışmaları istasyondaki yolcular tarafından görüntülendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 04:07 Kaynak: DHA

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