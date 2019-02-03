Dha Dış - Brezilya'daki Baraj Felaketinde Ölü Sayısı 121'e Yükseldi
32 dakika önce
– Brezilya'da 25 Ocak'ta maden atık barajında yaşanan çökme sonrası ölü sayısı 121'e yükseldi.
– Brezilya
'da 25 Ocak'ta maden atık barajında yaşanan çökme sonrası ölü sayısı 121'e yükseldi.
Brezilya'nın güneydoğu bölgesinde yer alan maden atık barajı, 25 Ocak'ta çökmüş ve söz konusu olay güvenlik kamerara görüntülerine de yansımıştı.
Kazanın ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları kapsamında bugün yetkililer tarafından yapılan açıklamada 121 kişinin hayatını kaybettiği ve 226 kişinin hala kayıp olduğu belirtildi. Minas Gerais
eyaleti İtfaiye
Departmanı yetkilisi Pedro
Aihara, söz konusu çöküntünün ardından yayılan çamur birikintileri sebebiyle bazı kişilere ulaşılamayabileceği uyarısını yaparken, arama kurtarma çalışmalarının bir aydan fazla süreceğini söyledi. Aihara, çevresel etkenler ve çamurun vücutlar üzerinde oluşturacağı bozulmaların söz konusu çalışmaların ne zaman biteceğini belirleyeceğini ekledi.
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 12:42 Kaynak: DHA
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