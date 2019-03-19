Dha Dış - Brüksel'i Alarma Geçiren 'Bomba İhbarı' Asılsız Çıktı
15 dakika önce
Belçika'nın başkenti Brüksel'de AB binalarının bulunduğu bölgede, bir ofiste bomba olduğu yönündeki ihbar polisi alarma geçirdi.
Belçika
'nın başkenti Brüksel
'de AB
binalarının bulunduğu bölgede, bir ofiste bomba olduğu yönündeki ihbar polisi alarma geçirdi. Avrupa Birliği
Konsey Binasının yan sokağındaki ihbar sonrası olay yerine bomba imha uzmanları sevk edildi. Yaklaşık 1 buçuk saatlik çalışma sonrası, bomba ihbarı yapılan ofiste her hangi bir olumsuzluğun olmadığı anlaşıldı. Polis
sokağı yeniden trafiğe açtı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Polis ekiplerinin görüntüleri
Bomba imha uzmanları
Güvenlik önlemleri
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 03:45 Kaynak: DHA
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