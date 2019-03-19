Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Brüksel'i Alarma Geçiren 'Bomba İhbarı' Asılsız Çıktı

Dha Dış - Brüksel'i Alarma Geçiren 'Bomba İhbarı' Asılsız Çıktı

15 dakika önce

Belçika'nın başkenti Brüksel'de AB binalarının bulunduğu bölgede, bir ofiste bomba olduğu yönündeki ihbar polisi alarma geçirdi.

Dha Dış - Brüksel'i Alarma Geçiren 'Bomba İhbarı' Asılsız Çıktı, System.String[]
Belçika'nın başkenti Brüksel'de AB binalarının bulunduğu bölgede, bir ofiste bomba olduğu yönündeki ihbar polisi alarma geçirdi.

Avrupa Birliği Konsey Binasının yan sokağındaki ihbar sonrası olay yerine bomba imha uzmanları sevk edildi. Yaklaşık 1 buçuk saatlik çalışma sonrası, bomba ihbarı yapılan ofiste her hangi bir olumsuzluğun olmadığı anlaşıldı. Polis sokağı yeniden trafiğe açtı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Polis ekiplerinin görüntüleri

Bomba imha uzmanları 

Güvenlik önlemleri

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 03:45 Kaynak: DHA

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