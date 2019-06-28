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DHA DIŞ - Bu ülkelerde çalışan yetişkin nüfus azalıyor

2 saat önce

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkeleri arasında birçok ülkenin 'çalışan yetişkin nüfusunun' giderek azaldığı açıklandı.

DHA DIŞ - Bu ülkelerde çalışan yetişkin nüfus azalıyor, System.String[]
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkeleri arasında birçok ülkenin 'çalışan yetişkin nüfusunun' giderek azaldığı açıklandı.
OECD ülkeleri arasındaki Japonya, Kore, Almanya ve İtalya gibi ülkelerdeki çalışma hayatındaki yetişkinlerin sayısının azalır yönde seyrettiği ifade edildi.
Rapora göre, 2000 ile 2050 yılları baz alındığında bazı ülkelerdeki çalışan yetişkin sayısının kademeli olarak arttığı gözlendi. Türkiye'de, hem doğum oranları,  hem de büyük nüfusuyla, çalışan yetişkin nüfusun 2050 yılına kadar yüzde 111 artması bekleniyor. Bu ülkelerin arasında Türkiye'nin dışında Avustralya ve Amerika Birleşik Devletleri de bulunuyor.
Japonya'nın çalışan yetişkin nüfusu 1990'lı yıllardan bu yana düşüş gösterirken, Kore'nin çalışan yetişkin nüfusunun şu ana kadar artış gösterdiği ancak bu yıldan itibaren düşmeye başlayacağı tahmin ediliyor.
İstatistiksel veriler sunan Statista'nın OECD raporlarına dayandırarak verdiği habere göre, çalışan nüfus sayısının en çok azalma göstereceği ülke Japonya olacak.
İş yaşamındaki yetişkin nüfusunda azalma görülen ülkelerin başlıca problemleri arasında, yeteri kadar fon alamayan sosyal hizmetler, daralan işçi pazarı, kısıtlanmış sağlık ve bakım hizmetleri yer alıyor.


- Yağcı
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 11:36 Kaynak: DHA
Almanya, Kore, Japonya, Ekonomik İşbirliği Ve Kalkınma Örgütü, Güncel
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