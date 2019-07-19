DHA DIŞ - Bülent Ecevit KKTC'de anıldı

KIBRIS'A 20 Temmuz 1974'te çıkarma yapılması kararını alan dönemin Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı merhum Bülent Ecevit , Lefkoşa'da düzenlenen törenle anıldı. Törene, Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre ve muharip derneklerin katıldı.

Törende, Sönmezliler Ocağı Başkanı Erden Esenyel, Ecevit'in Kıbrıslı Türkleri soykırımdan kurtardığını söyledi. Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Töre de, Bülent Ecevit'in Kıbrıs Türk halkının gönüllerini fetheden kişi olduğunu kaydetti.

TÜRKİYE'YE YÜREKTEN BAĞLIYIZ

Töre, "Türkiye'yi, Türk ordusunu bizlerden biliyoruz. Türkiye'ye yürekten bağlıyız. Şimdi ise Türkiye'nin garantörlüğünün sona ermesi, Türk askerinin adadan çekilmesi için oyunlar oynanıyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Tören ve konuşmalardan görüntü