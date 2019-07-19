Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ - Bülent Ecevit KKTC'de anıldı
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DHA DIŞ - Bülent Ecevit KKTC'de anıldı

23 dakika önce

Bülent Ecevit KKTC'de anıldıSefa KARAHASAN, LEFKOŞA (DHA)- KIBRIS'A 20 Temmuz 1974'te çıkarma yapılması kararını alan dönemin Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı merhum Bülent Ecevit, Lefkoşa'da düzenlenen törenle anıldı.

Bülent Ecevit KKTC'de anıldı
Sefa KARAHASAN, LEFKOŞA (DHA)- KIBRIS'A 20 Temmuz 1974'te çıkarma yapılması kararını alan dönemin Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı merhum Bülent Ecevit, Lefkoşa'da düzenlenen törenle anıldı. Törene, Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre ve muharip derneklerin katıldı.
Törende, Sönmezliler Ocağı Başkanı Erden Esenyel, Ecevit'in Kıbrıslı Türkleri soykırımdan kurtardığını söyledi. Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Töre de, Bülent Ecevit'in Kıbrıs Türk halkının gönüllerini fetheden kişi olduğunu kaydetti.
TÜRKİYE'YE YÜREKTEN BAĞLIYIZ
Töre, 'Türkiye'yi, Türk ordusunu bizlerden biliyoruz. Türkiye'ye yürekten bağlıyız. Şimdi ise Türkiye'nin garantörlüğünün sona ermesi, Türk askerinin adadan çekilmesi için oyunlar oynanıyor dedi.
DHA DIŞ - Bülent Ecevit KKTC'de anıldı
Bülent Ecevit, Türkiye, Kıbrıs, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 05:50 Kaynak: DHA
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