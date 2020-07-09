DHA DIŞ-Bulgaristan'da rahibin dans şovu sosyal medyada viral oldu - Son Dakika

DHA DIŞ-Bulgaristan'da rahibin dans şovu sosyal medyada viral oldu

Bulgaristan'ın Lovça şehrindeki 13'üncü yüzyılda inşa edilmiş Glojen Manastırı'ndan bir rahip, sosyal medyayı dansıyla salladı.

Bulgaristan'ın Lovça şehrindeki 13'üncü yüzyılda inşa edilmiş Glojen Manastırı'ndan bir rahip, sosyal medyayı dansıyla salladı. Dans eden rahine Ortodoks Kilisesi'ninden tepki yağdı.

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Bulgaristan'da 'çalga müzik' adıyla ünlenen ve genellikle meyhaneler çalınan şarkıya kendini kaptıran rahip Yeromonah Nektariy Ortodoks Kilisesi'ni kızdırdı. Asıl adı Radomir Balabanov olan rahip, genç yaşta kendini dine adamak istedi. Dünyevi işlerden vazgeçme andı içerek, Gojen Manastırı'nda rahip olan Nektariy, dansın ritmine kapıldı.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA İLGİ ÇEKTİ

Sahnelerde ilgiyi üzerine çekmeyi başarmasa da 7 Haziran'da bir mekanda yaptığı dans, on binlerce kişi tarafından izlendi. Rahip Nektariy yaptığı dansla, Ortodoks Kilisesi'nin tepkisine neden oldu. Kilisenin tepkisine rağmen, rahibin görevden alınmadığı belirtildi.

COVID-19 HEPİMİZİ DELİ DİVANE ETTİ

Rahibin dansına yorum yapan binlerce kişi, "Ne yapsın insan, Covid-19 hepimizi deli divane etti", "O da insan, onun da eğlenmeye hakkı var", "Hristiyanlığın yüz lekesi" gibi farklı yorum ve görüşler yorumunda bulundu. Kısa sürede binlerce kez izlenen görüntüler ile ilgili Bulgar Patrikhanesi resmi açıklama yapmaktan kaçındı.

Bulgaristan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 12:38 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA DIŞ-Bulgaristan'da rahibin dans şovu sosyal medyada viral oldu - Son Dakika
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