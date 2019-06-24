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DHA DIŞ- Bulgaristan'daki Kiraz Festivali renkli görüntülere sahne oldu -1

1 saat önce

Bulgaristan'daki Kiraz Festivali renkli görüntülere sahne olduSevda Dükkancı, Bulgaristan, (DHA)- BULGARİSTAN'ın meyve yetiştiriciliğiyle ünlü Köstendil kentinde düzenlenen Kiraz Festivali, renkli görüntülere sahne oldu.

DHA DIŞ- Bulgaristan'daki Kiraz Festivali renkli görüntülere sahne oldu
Sevda Dükkancı, Bulgaristan, (DHA)- BULGARİSTAN'ın meyve yetiştiriciliğiyle ünlü Köstendil kentinde düzenlenen Kiraz Festivali, renkli görüntülere sahne oldu.
Bulgaristan'ın Makedonya sınırında bulunan Köstendil kentinde, bu yıl 12'ncisi düzenlenen Kiraz Festivali yoğun ilgi gördü. Festival kapsamında belediye önündeki meydanda kurulan Kiraz Fuarı'nda sarı, pembe, kırmızı cins renkli kirazlar sergilendi. Kirazlardan yapılan tablolar, sanat eserlerini aratmazken, sepetler dolusu meyveler ziyaretçilere ikram edildi. Bölge köylerinden okuma ve kültür evlerinin açtığı stantlarda ise, kirazla yapılan tatlılar, börekler, kekler, reçeller, kiraz suyu, komposto, kiraz pastaları, kirazlı çörekler ve daha 101 çeşit kirazlı ürün sergilendi. En büyük kiraz, en iyi düzenlenmiş stant, en lezzetli kiraz tatlısı gibi kategorilerde yarışmacılara ödüller verildi. Dragan Draganov'un sunuculuğunu yaptığı programda müzik gösterilerinin yanında, en hızlı kiraz çekirdeği ayıklama, en çok kiraz yeme gibi ilginç yarışmalar ziyaretçilere eğlenceli dakikalar yaşattı. Festivale katılan Bulgaristan Tarım Bakanı Yardımcısı Lozana Vasileva, Bulgaristan'ın Avrupa piyasalarında önde gelen kiraz üretici ve ihracatçısı olabileceğini belirterek, 'Ülkenin iklimi, coğrafik konumu ve kiraz cinsleri seçkisinin zenginliği bu kapıları bize açacak' dedi.
YÖRESEL KIYAFETLERE İLGİ
Köstendil doğumlu ünlü Bulgar ressam Vladimir Dimitrov Maystora'nın, meşhur 'Elmalı Kız' tablosunu nakışla işleyen Veselka Vladimirova ise festivalde yöresel kıyafetlerin tanıtımını yaptı. Vladimirova, "Bu kostüm babaannemden miras kaldı. Onu restore edip bugün giydim. Bu bölgemize has, en güzel yöresel elbiselerinden biri. Köstendil kadınının geleneksel kıyafetiyle kiraz festivaline geldik. Bu tablodaki ressam, elmalar içinde Köstendil kızını çizmiş, ben iğneyle işledim. Eylül ayında Elma Festivali'ne herkesi bekliyoruz" dedi.
AB'DEN 10 MİLYON EURO DESTEK
Köstendil'de geçen yıl 16 bin dekarda 6 bin 200 ton kiraz elde edilirken, bu yıl da hasadın çok verimli olduğu belirtildi. Geçen yıl AB fon kaynaklarına başvuran 135 tarım projesinden 77'sinin kiraz yetiştiriciliği dalında olduğu ve bölgede kiraz yetiştirenlere 10 milyon Euro destek sağlandığı vurgulandı.
DHA DIŞ- Bulgaristan'daki Kiraz Festivali renkli görüntülere sahne oldu -1
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 01:25 Kaynak: DHA
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