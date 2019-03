Dha Dış – Bulgaristan: Saldırganın Ülkemizde Terörle Bağlantılı Faaliyeti Olmadı

– Bulgaristan İçişleri Bakanlığı Genel Sekreteri İvaylo İvanov, Yeni Zelanda'daki katliamı gerçekleştiren Brenton Tarrant'ın Bulgaristan'da kaldığı on gün içinde terörle bağlantılı olabilecek faaliyetlerde bulunduğuna dair bilgi olmadığını söyledi.

Cani Tarrant'ın geçtiğimiz yıl Bulgaristan'ı gezdiği bilgisi ardından



Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov olağanüstü toplantı düzenleyerek, tüm emniyet birimleri, istihbarat ve savcılığı seferber etti.



Cumhuriyet Başsavcısı, Tarrant'ın geçen yıl 9-15 Kasım'da Bulgaristan'a gelerek, önemli tarihi yerleri gezdiğini açıkladı.



Bulgaristan İçişleri Bakanlığı Genel Sekreteri İvaylo İvanov, Tarrant'ın Bulgaristan'da kaldığı on gün içinde terörle bağlantılı olabilecek faaliyetlerde bulunduğuna dair bilgi olmadığını söyledi.



İvanov "Güvenlik görevlilerimiz bütün gece göz yummadan çalıştı. Partner dairelerle temas kuruldu, zanlının ülke topraklarında gezisinin tüm güzergahları tespit edildi. Şimdi somut irtibatları ve bağlantılı kişileri olup, olmadığı araştırılıyor. Bulgaristan topraklarında terörizmle ilgili bir faaliyet konusunda tek bir veri yok. Şimdilik elimizdeki bilgiler saldırganın Bulgaristan'a turist olarak geldiği yönündedir. Konakladığı yerleri kontrol ediyoruz. Bilgimiz var" dedi.



Katil Brenton Tarrant'ın Bulgaristan'a 9 Kasım 2018'de Dubai'den uçakla geldiği ve araba kiralayarak on gün boyunca tarihi yerleri gezdiği belirtildi.



OTELLERDE DEĞİL, KONUK EVLERİNDE KALDI



Tarrant'ın Bulgaristan'da büyük otellerde kalmadığı, "konuk evi" olarak adlandırılan kiralık oda veren yerlerde konakladığı açıklandı.



İçişleri Bakanı Mladen Marinov "Kişinin burada herhangi bir teröristle temas kurup, kurmadığı ve gezisinin amacının ne olduğunu şimdi araştırıyoruz. Buradaki gezisinde ona eşlik eden birileri oldu mu sorusu da açıklık kazanacak" dedi. - Kkancı

