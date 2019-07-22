DHA DIŞ- Bungee Jumping yaparken neredeyse ölüyordu
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Bungee Jumping yaparken neredeyse ölüyorduPolonya,(DHA)- Polonya'da 'bungee jumping' yapan adam, koşum takımının kopması sonucu onlarca metre yükseklikten şişme minderin üstüne kafa üstü düştü.
Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 10:46 Kaynak: DHA
Bungee Jumping yaparken neredeyse ölüyordu Polonya
,(DHA
)- Polonya'da 'bungee jumping' yapan adam, koşum takımının kopması sonucu onlarca metre yükseklikten şişme minderin üstüne kafa üstü düştü.
Olay, Gdynia şehrinde bir parkta meydana geldi. Bungee jumping yapmak üzere bir vincin tepesine tırmanan adam ayağına bağladığı koşum takımıyla birlikte aşağıya doğru atladı. Yaklaşık 92 metre yükseklikten atlayan adam, koşum takımının kopması sonucu, yere koyulan şişme minderin üstüne kafa üstü düştü. Ambulansa hastaneye kaldırılan adamın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. O anlara dair görüntüler izleyicilerden biri tarafından kaydedildi.
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