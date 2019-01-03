Dha Dış - Buz Tutan Gölde Mahsur Kalan Karacanın İmdadına Balıkçı Yetişti
1 saat önce
Rusya'nın Krasnoyarsk şehrinde, buz tutun gölde mahsur kalan karacanın imdadına bir balıkçı yetişti.
Rusya
'nın Krasnoyarsk
şehrinde, buz tutun gölde mahsur kalan karacanın imdadına bir balıkçı yetişti.
Balık tutmak için Ozero Maloye gölüne giden emekli asker Sergei Voronin, göl ortasında buz üzerinde bir karacayı görünce yanına gitti. Balıkçı, ayağa kalkamayan ve gölün dışına gidemeyen karacayı ite ite gölün dışına sürükledi. Ayağı kara değince ayağa kalkabilen karaca ise hızla uzaklaştı. Yaşanan o anları ise balıkçı cep telefonuna kaydetti.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Balıkçının karacanın yanına gitmesi
Onu iterek gölün dışına sürüklemesi
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 09:20 Kaynak: DHA
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