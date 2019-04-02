Dha Dış – Buzul Kırıldı, Turistler Oluşan Dalgalardan Son Anda Kaçtı

– İzlanda'nın Jökulsárlón gölünün etrafında, Breiamerkurjökull buzulunu izlemek için toplanan turistler, buzulun kırılması ve göle düşmesiyle oluşan dev dalgalardan son anda kurtuldu.

– İzlanda'nın Jökulsárlón gölünün etrafında, Breiamerkurjökull buzulunu izlemek için toplanan turistler, buzulun kırılması ve göle düşmesiyle oluşan dev dalgalardan son anda kurtuldu.



İzlanda'nın Jökulsárlón gölünün etrafında toplanmış, Breiamerkurjökull buzulunu izlemekte olan turistler, buzulun büyük bir parçasının kırılması ve göle düşmesi ile oluşan dev dalgadan son anda kaçtı. Görüntüler, başka bir turistin amatör kamerasına yansıdı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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Buzulun kırılması



Turistlerin kaçışı

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