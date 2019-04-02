Son Dakika Haberleri: Dha Dış ? Buzul Kırıldı, Turistler Oluşan Dalgalardan Son Anda Kaçtı

Dha Dış ? Buzul Kırıldı, Turistler Oluşan Dalgalardan Son Anda Kaçtı

10 dakika önce

Dha DIŞ ? Buzul kırıldı, turistler oluşan dalgalardan son anda kaçtıİzlanda (DHA) ? İzlanda'nın Jökulsárlón gölünün etrafında, Breiamerkurjökull buzulunu izlemek için toplanan turistler, buzulun kırılması ve göle düşmesiyle oluşan dev dalgalardan son anda kurtuldu.

Dha DIŞ ? Buzul kırıldı, turistler oluşan dalgalardan son anda kaçtı

İzlanda (DHA) ? İzlanda'nın Jökulsárlón gölünün etrafında, Breiamerkurjökull buzulunu izlemek için toplanan turistler, buzulun kırılması ve göle düşmesiyle oluşan dev dalgalardan son anda kurtuldu.

İzlanda'nın Jökulsárlón gölünün etrafında toplanmış, Breiamerkurjökull buzulunu izlemekte olan turistler, buzulun büyük bir parçasının kırılması ve göle düşmesi ile oluşan dev dalgadan son anda kaçtı. Görüntüler, başka bir turistin amatör kamerasına yansıdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 03:07 Kaynak: DHA

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