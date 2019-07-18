Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ - Çalınan otomobilini hırsızlardan böyle geri aldı
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DHA DIŞ - Çalınan otomobilini hırsızlardan böyle geri aldı

1 saat önce

ABD'de bir kadının akaryakıt istasyonunda otomobili çalındı.

DHA DIŞ - Çalınan otomobilini hırsızlardan böyle geri aldı, System.String[]
ABD'de bir kadının akaryakıt istasyonunda otomobili çalındı. Otomobiliyle birlikte cüzdanı da çalınan kadın, kredi kartı harcamalarını takip ederek otomobilini yerini saptadı. Kadın, gidip otomobilini geri aldı.


Olay, Missouri eyaletindeki Clay County bölgesinde meydana geldi. Danielle Reno isimli kadının otomobili akaryakıt istasyonunda çalındı. Otomobiliyle birlikte cüzdanı da çalınan Reno, durumu hemen polislere bildirdi.
Polise yaptığı ihbarla yetinmeyen Reno, otomobilinin ve cüzdanının peşine düştü. Hırsızların, çalıntı kredi kartından yaptığı harcamaları takip ederek 48 saat sonunda izlerine ulaştı. Bir akaryakıt istasyonundan çalıntı otomobile yakıt alan hırsızların peşinden istasyona giden Reno, hırsızların, akaryakıt istasyonuna yakın bir restoranda olduğunu öğrendi. Hırsızların bulunduğu restorana giderken otomobilini park halinde görünce yedek anahtarla kapıyı açarak otomobiline bindi.


'HIRSIZLARI 48 SAAT BOYUNCA TAKİP ETTİM'
Otomobiline biner binmez sosyal medya hesabından canlı yayın yapmaya başlayan Reno, "Polislere durumu bildirdim. Otomobilimi 48 saat boyunca hırsızları takip ederek kendim buldum. Arabam çalındıktan sonra kredi kartımı iptal ettirmiştim, dün tekrar açtırdım. Hırsızlar kredi kartımı kullandı, böylece onları bulabildim. Şimdi polisler geliyor, onları gözaltına alacaklar" dedi.

Görüntü Dökümü
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-Arabayı geri alan kadının konuşması
-Polisin olay yerine gelmesi
-Hırsızların gözaltına alınması


Amerika Birleşik Devletleri, Renault, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 05:08 Kaynak: DHA
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