Dha Dış – Cami Katliamında Saldırgana Engel Olmaya Çalışırken Öldürüldü
1 saat önce
– Dünya basını, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeAl Nur Cami'ne saldırıda katilin yaylım ateşine engel olmaya çalışırken kurşunlara hedef olan Naeem Rashid'a (49) geniş yer ayırdı.
– Dünya basını, Yeni Zelanda
'nın Christchurch kentindeAl Nur Cami'ne saldırıda katilin yaylım ateşine engel olmaya çalışırken kurşunlara hedef olan Naeem Rashid'a (49) geniş yer ayırdı.
İngiliz Daily Mail
gazetesi, 21 yaşındaki oğlu Talha Rashid'in de vurulduğu saldırıda, katile engel olmaya çalışırken art arda vurulan ve yerde dahi katilin defalarca ateş ettiği Naeem Rashid için 'kahraman' ifadesini kullandı.
Pakistanlı Rashid'in canını hiçe sayarak, masumların katlini önlemek için 28 yaşındaki Avustralyalı saldırgan Brenton Tarrant'ın elindeki silahı almaya çalıştığını vurgulayan gazete, Naeem Rashid'in kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini yazdı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Naeem Rashid'in katilin elindeki silahı almaya çalıştığı an
Naeem Rashid'in fotoğrafları - Basını
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Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 12:40 Kaynak: DHA
Cami Katliamında Saldırgana Engel Olmaya Çalışırken Öldürüldü
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