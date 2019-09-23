Son Dakika Haberleri: Dha dış -can dündar, ferhat tunç, fetö firarisi ve bazı milletvekilleri berlin'de buluştu
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Dha dış -can dündar, ferhat tunç, fetö firarisi ve bazı milletvekilleri berlin'de buluştu

2 saat önce

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen ve 2 gün süren "Demokratik Türkiye için Toplumsal Sözleşme Arayışı" adlı konferansta Can Dündar, Ferhat Tunç, FETÖ firarisi ve bazı milletvekilleri bir araya geldi.

Dha dış -can dündar, ferhat tunç, fetö firarisi ve bazı milletvekilleri berlin'de buluştu, System.String[]
Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen ve 2 gün süren "Demokratik Türkiye için Toplumsal Sözleşme Arayışı" adlı konferansta Can Dündar, Ferhat Tunç, FETÖ firarisi ve bazı milletvekilleri bir araya geldi. Toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı geniş bir ittifak oluşturma çağrısı yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı ittifak oluşturma çağrısının yapıldığı toplantılara, FETÖ'den firari olan Ergun Babahan, Can Dündar, Eser Karakaş, Hayko Bağdat, Yönetmen Mustafa Altıoklar, PKK'ya yardım-yataklık ile kuryelik yapmaktan ötürü hakkında dava açılan ve Almanya'da yaşayan Ferhat Tunç ile CHP'li milletvekili Ali Şeker, Saadet Parti (SP) milletvekili Cihangir İslam ve HDP milletvekili Mithat Sancar gibi isimler katıldı.

Türkiye'nin terörle mücadelesine karşı çıkan akademisyenlerin oturumları yönettiği konferansa 'Türkiye ve Erdoğan düşmanlığı' ön plana çıktı. Konferansa katılanların temsil ettiği grupların çeşitliliği de ayrıca dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı geniş bir ittifak oluşturma çağrısı yapılan konferans hakkında bir yazı kaleme alan ve internet sitesinde yayınlayan Can Dündar, "Uzun yıllar süren dağınıklığın ardından Türkiye muhalefeti son İstanbul seçiminde demokrasi şemsiyesi altında buluşmayı başardı. Sosyal demokratlardan Müslüman demokratlara, milliyetçilerden Kürtlere kadar herkesi kapsayan bu ittifak, İstanbul'u kazanarak Erdoğan'ın "yenilmezlik" unvanını elinden aldı. AKP için ağır yenilgi, toplum için ciddi umut oldu. ve şimdi, "İstanbul ruhu" diye tanımlanan bu birlikteliğin genişletilip kalıcı hale getirilmesi arayışları başladı" dedi.

İlk kez bu kadar farklı görüşten insanın uyum içinde olduğunun görüldüğünü ifade eden Can Dündar, yazısını "Velhasıl İstanbul ruhu, Demokrasi İttifakı'nın Berlin buluşmasıyla yeni bir ivme kazandı. Hepimize de moral verdi" diye tamamladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Can Dündar'ın konuşması
Toplantıdan fotoğraflar


Ferhat Tunç, Can Dündar, Berlin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 03:54 Kaynak: DHA
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