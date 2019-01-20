Dha Dış - Çatışmaları Görüntüleyen Gazeteci Vurularak Hayatını Kaybetti
1 saat önce
– Libyalı foto muhabir ve bağımsız gazeteci Mohamed Ben Khalifa, Libya'nın başkenti Trablus'taki çatışmaları görüntülerken vurularak hayatını kaybetti.
– Libyalı foto muhabir ve bağımsız gazeteci Mohamed Ben Khalifa, Libya'nın başkenti Trablus
'taki çatışmaları görüntülerken vurularak hayatını kaybetti.
Medyada yer alan haberlere göre Trablus'un güneyinde bulunan Qaser Bin Ghashir bölgesindeki çatışma sırasında bir vurulan 35 yaşındaki Khalifa'nın ailesine, Libya'nın önde gelen gazetecileri baş sağlığı diledi.
Libya Sağlık Bakanlığı
, iki milis kuvvet arasında bu hafta başlayan çatışmalarda toplam 13 kişinin hayatını kaybettiğini ve 50'den fazla kişinin de yaralandığını duyurmuştu.
(Fotoğraflı)
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Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 01:52 Kaynak: DHA
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