Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Çavuşoğlu, ABD'de NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına Katıldı

Dha Dış - Çavuşoğlu, ABD'de NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına Katıldı

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'de NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katıldı.

Dha Dış - Çavuşoğlu, ABD'de NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına Katıldı, System.String[]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'de NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------

Toplantıdan görüntüler

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 05:03 Kaynak: DHA

Mevlüt Çavuşoğlu, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trump Tehdit Etti, Avokado'nun Fiyatı Bir Günde Yüzde 34 Arttı Dünyaca Ünlü İsim Britney Spears, Rehabilitasyon Merkezine Yatırıldı! İçişleri Bakanlığı, CHP'li Belediye Başkanı Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu Conor McGregor'dan Ringlere Dönüş Sinyali
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.4.2019 18:13:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Çavuşoğlu, ABD'de NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına Katıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]