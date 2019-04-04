Dha Dış - Çavuşoğlu, ABD'de NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına Katıldı
35 dakika önce
Dha DIŞ - Çavuşoğlu, ABD'de NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katıldıABD (DHA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'de NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 05:28 Kaynak: DHA
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