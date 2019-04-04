Dha Dış - Çavuşoğlu, ABD'li Mevkidaşı Pompeo ile Görüştü
54 dakika önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Washington'da ABD'li mevkidaşı ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Washington
'da ABD
'li mevkidaşı ile görüştü.
Çavuşoğlu görüşme sonrası sosyal medşa hesabından" ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo
'yla ikili ilişkilerimizde yer alan sınamalar & ortak gündemimizdeki konular hakkında yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik." mesajını paylaştı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Bakanların beraber poz vermesi
(GÖRÜNTÜ DGS'DE)
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 12:17 Kaynak: DHA
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