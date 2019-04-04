Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Çavuşoğlu, ABD'li Mevkidaşı Pompeo ile Görüştü

Dha Dış - Çavuşoğlu, ABD'li Mevkidaşı Pompeo ile Görüştü

54 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Washington'da ABD'li mevkidaşı ile görüştü.

Dha Dış - Çavuşoğlu, ABD'li Mevkidaşı Pompeo ile Görüştü, System.String[]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Washington'da ABD'li mevkidaşı ile görüştü.

Çavuşoğlu görüşme sonrası sosyal medşa hesabından" ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yla ikili ilişkilerimizde yer alan sınamalar & ortak gündemimizdeki konular hakkında yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik." mesajını paylaştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Bakanların beraber poz vermesi

(GÖRÜNTÜ DGS'DE)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 12:17 Kaynak: DHA

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