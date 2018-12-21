Dha Dış - Çavuşoğlu ABD'nin Suriye'den Çekilme Kararını Memnuniyetle Karşılıyoruz - 2
5 saat önce
Dha DIŞ - Çavuşoğlu ABD'nin Suriye'den çekilme kararını memnuniyetle karşılıyoruz - 2(Tür: Dış)
Dha DIŞ - Çavuşoğlu ABD
'nin Suriye
'den çekilme kararını memnuniyetle karşılıyoruz - 2
(Tür: Dış)
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Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 03:46 Kaynak: DHA
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