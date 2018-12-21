Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Çavuşoğlu ABD'nin Suriye'den Çekilme Kararını Memnuniyetle Karşılıyoruz - 2

Dha Dış - Çavuşoğlu ABD'nin Suriye'den Çekilme Kararını Memnuniyetle Karşılıyoruz - 2

5 saat önce

Dha DIŞ - Çavuşoğlu ABD'nin Suriye'den çekilme kararını memnuniyetle karşılıyoruz - 2(Tür: Dış)

Dha DIŞ - Çavuşoğlu ABD'nin Suriye'den çekilme kararını memnuniyetle karşılıyoruz - 2

(Tür: Dış)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 03:46 Kaynak: DHA

Suriye, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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