Dha Dış - Çavuşoğlu, Akıncı ve Siyasi Partilerin Başkanlarıyla Bir Araya Geldi
1 saat önce
Dha DIŞ - Çavuşoğlu, Akıncı ve siyasi partilerin başkanlarıyla bir araya geldiSefa Karahasan, KKTC (DHA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Cumhuriyet Meclisi'nde temsil edilen altı siyasi partinin başkanı ile bir araya geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 07:25 Kaynak: DHA
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