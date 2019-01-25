Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Çavuşoğlu, Akıncı ve Siyasi Partilerin Başkanlarıyla Bir Araya Geldi

Dha Dış - Çavuşoğlu, Akıncı ve Siyasi Partilerin Başkanlarıyla Bir Araya Geldi

1 saat önce

Dha DIŞ - Çavuşoğlu, Akıncı ve siyasi partilerin başkanlarıyla bir araya geldiSefa Karahasan, KKTC (DHA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Cumhuriyet Meclisi'nde temsil edilen altı siyasi partinin başkanı ile bir araya geldi.

Dha DIŞ - Çavuşoğlu, Akıncı ve siyasi partilerin başkanlarıyla bir araya geldi

Sefa Karahasan, KKTC (DHA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Cumhuriyet Meclisi'nde temsil edilen altı siyasi partinin başkanı ile bir araya geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 07:25 Kaynak: DHA

Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrıs, Karahasan, DHA, Güncel
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