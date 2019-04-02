Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Çavuşoğlu, BM'de Konuştu Terörün Dini, Irkı Yoktur

Dha Dış - Çavuşoğlu, BM'de Konuştu Terörün Dini, Irkı Yoktur

12 dakika önce

Dha DIŞ - Çavuşoğlu, BM'de konuştu Terörün dini, ırkı yokturABD (DHA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yeni Zelanda'da camide katledilenler için BM Genel Kurulu'nda düzenlenen törende konuştu.

Dha DIŞ - Çavuşoğlu, BM'de konuştu Terörün dini, ırkı yoktur

ABD (DHA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yeni Zelanda'da camide katledilenler için BM Genel Kurulu'nda düzenlenen törende konuştu.

Çavuşoğlu, Unutmayalım ki, tek bir kişinin dahi güvende olmadığı bir dünyada hiçbirimiz güvende olamayız. Meseleye bu açıdan yaklaşmalı, ortak tehditlere ortak bir tavırla mücadele edeceğimizi unutmamalıyız dedi.

Terör ve terör olaylarını besleyen anlayışın temelinde hayali, çarpık tarih anlatımı mevcuttur diyen Çavuşoğlu, Anlamı barış olan yüce dinimiz İslam'ı terörle yan yana göstermeye başlayan hadsiz, haksız ve kasıtlı yaklaşımları bu çatı altında bir kez daha reddediyor ve kınıyoruz. İslam, Hıristiyan, Musevi, Budist terörizm gibi kavramları hep birlikte elimizin tersiyle itmeliyiz. Terörün dini, ırkı yoktur. Yükselen adaletsizlik, önyargılar, ayrımcılık, hoşgörüsüzlük, nefret söylemine karşı etkili önlemler almanın tam zamanıdır. Bu dehşet verici eğilimlerin toplumlarımızı zehirlemesine izin vermemeliyiz. Yeni yasal düzenlemeler getirmeliyiz. Fikir oluşturucuların, siyasi liderlerin, medya aktörlerinin seferber edilmesi zarurettir. Terör örgütlerini destekleyenleri, finanse edenlerin hesap vermelerini sağlamalıyız. dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 06:09 Kaynak: DHA

Mevlüt Çavuşoğlu, Yeni Zelanda, DHA, Birleşmiş Milletler, Güncel
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