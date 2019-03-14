Dha Dış - Çavuşoğlu, BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen ile Görüştü
38 dakika önce
"Suriye'nin ve Bölgenin Geleceğinin Desteklenmesi" başlıklı konferansa için Brüksel'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği Konsey Binası'nda BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen ile görüştü.
"Suriye'nin ve Bölgenin Geleceğinin Desteklenmesi" başlıklı konferansa için Brüksel'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği Konsey Binası'nda BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen ile görüştü.
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görüşmeden görüntü - Duruel
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 01:20 Kaynak: DHA
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