Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Çavuşoğlu, BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen ile Görüştü

Dha Dış - Çavuşoğlu, BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen ile Görüştü

38 dakika önce

"Suriye'nin ve Bölgenin Geleceğinin Desteklenmesi" başlıklı konferansa için Brüksel'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği Konsey Binası'nda BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen ile görüştü.

Dha Dış - Çavuşoğlu, BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen ile Görüştü, System.String[]
"Suriye'nin ve Bölgenin Geleceğinin Desteklenmesi" başlıklı konferansa için Brüksel'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği Konsey Binası'nda BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen ile görüştü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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görüşmeden görüntü - Duruel

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 01:20 Kaynak: DHA

Mevlüt Çavuşoğlu, Brüksel, Suriye, Birleşmiş Milletler, Güncel
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