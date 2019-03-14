Dha Dış - Çavuşoğlu, BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen ile Görüştü
35 dakika önce
Dha DIŞ - Çavuşoğlu, BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen ile görüştü(Tür: Dış)
Dha DIŞ - Çavuşoğlu, BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen ile görüştü
(Tür: Dış)
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 01:22 Kaynak: DHA
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