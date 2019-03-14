Dha Dış - Çavuşoğlu, Brüksel'deki Konferansın Aile Fotoğrafına Katıldı
55 dakika önce
Dha DIŞ - Çavuşoğlu, Brüksel'deki konferansın aile fotoğrafına katıldıEnder Duruel, Brüksel (DHA) ? Suriye'nin ve Bölgenin Geleceğinin Desteklenmesi başlıklı konferansa için Brüksel'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, aile fotoğrafında yer aldı.
Dha DIŞ - Çavuşoğlu, Brüksel
'deki konferansın aile fotoğrafına katıldı
Ender Duruel, Brüksel (DHA
) ? Suriye
'nin ve Bölgenin Geleceğinin Desteklenmesi başlıklı konferansa için Brüksel'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, aile fotoğrafında yer aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 03:53 Kaynak: DHA
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