Dha Dış - Çavuşoğlu, Ebrd Başkanı Suma Chakrabarti ile Görüştü
58 dakika önce
"Suriye'nin ve Bölgenin Geleceğinin Desteklenmesi" başlıklı konferansa için Brüksel'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği Konsey Binası'nda Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanı Suma Chakrabarti ile görüşmeGÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------------Görüşmeden görüntü -
" Suriye
'nin ve Bölgenin Geleceğinin Desteklenmesi" başlıklı konferansa için Brüksel
'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, Avrupa Birliği
Konsey Binası'nda Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanı Suma Chakrabarti ile görüşme
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-----------------------
Görüşmeden görüntü - Duruel
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 02:30 Kaynak: DHA
AP, Türkiye ile Müzakerelerin Askıya Alınmasını Öngören Raporu Kabul Etti
Avrupa Birliği Türkiye'ye Suriyeliler İçin 1,5 Milyar Euro Verecek
Merkez Bankası Yıl Sonu Dolar ve Enflasyon Tahminini Açıkladı
Erdoğan: 3600 Ek Gösterge Meselesini Seçimlerden Sonra Ele Alacağız