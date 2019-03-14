Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Çavuşoğlu, Ebrd Başkanı Suma Chakrabarti ile Görüştü

Dha Dış - Çavuşoğlu, Ebrd Başkanı Suma Chakrabarti ile Görüştü

58 dakika önce

"Suriye'nin ve Bölgenin Geleceğinin Desteklenmesi" başlıklı konferansa için Brüksel'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği Konsey Binası'nda Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanı Suma Chakrabarti ile görüşmeGÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------------Görüşmeden görüntü -

Dha Dış - Çavuşoğlu, Ebrd Başkanı Suma Chakrabarti ile Görüştü, System.String[]
" Suriye'nin ve Bölgenin Geleceğinin Desteklenmesi" başlıklı konferansa için Brüksel'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği Konsey Binası'nda Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanı Suma Chakrabarti ile görüşme

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Görüşmeden görüntü - Duruel

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 02:30 Kaynak: DHA

Avrupa, Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye, Brüksel, Güncel
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