Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ- Çavuşoğlu, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı
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DHA DIŞ- Çavuşoğlu, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Saraybosna'da düzenlenen Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.

DHA DIŞ- Çavuşoğlu, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı, System.String[]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Saraybosna'da düzenlenen Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.

Görüntü Dökümü
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-Fotoğraf çekimi
-Toplantıdan görüntüler


- Hersek
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 12:36 Kaynak: DHA
Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa, Güncel
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