DHA DIŞ- Çavuşoğlu, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı
1 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Saraybosna'da düzenlenen Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 12:36 Kaynak: DHA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, Saraybosna
'da düzenlenen Güneydoğu Avrupa
İşbirliği Süreci Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.
Görüntü Dökümü
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-Fotoğraf çekimi
-Toplantıdan görüntüler
- Hersek
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