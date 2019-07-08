Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ- Çavuşoğlu, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı -2
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DHA DIŞ- Çavuşoğlu, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı -2

27 dakika önce

Çavuşoğlu, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı -2(Tür: Dış)

DHA DIŞ- Çavuşoğlu, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı -2
(Tür: Dış)
DHA DIŞ- Çavuşoğlu, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı -2
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 01:11 Kaynak: DHA
Avrupa, DHA, Güncel
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