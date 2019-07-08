DHA DIŞ- Çavuşoğlu, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı -2
27 dakika önce
Çavuşoğlu, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı -2(Tür: Dış)
DHA
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 01:11 Kaynak: DHA
DIŞ- Çavuşoğlu, Güneydoğu Avrupa
İşbirliği Süreci Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı -2
(Tür: Dış)
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