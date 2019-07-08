Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ- Çavuşoğlu, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı
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DHA DIŞ- Çavuşoğlu, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı

1 saat önce

Çavuşoğlu, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldıBosna Hersek, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Saraybosna'da düzenlenen Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.

DHA DIŞ- Çavuşoğlu, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı
Bosna Hersek, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Saraybosna'da düzenlenen Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.
DHA DIŞ- Çavuşoğlu, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 03:23 Kaynak: DHA
Avrupa, DHA, Güncel
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