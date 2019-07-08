DHA DIŞ- Çavuşoğlu, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı
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Çavuşoğlu, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldıBosna Hersek, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Saraybosna'da düzenlenen Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.
DHA
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 03:23 Kaynak: DHA
DIŞ- Çavuşoğlu, Güneydoğu Avrupa
İşbirliği Süreci Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı
Bosna Hersek, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, Saraybosna
'da düzenlenen Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.
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