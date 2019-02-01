Dha Dış - Çavuşoğlu, Gymnich Toplantısı Aile Fotoğrafında Yer Aldı
29 dakika önce
Dha DIŞ - Çavuşoğlu, Gymnich Toplantısı aile fotoğrafında yer aldıAvrupa Birliği (AB) Gayriresmi Dışişleri Bakanları (Gymnich) Toplantısı'na katılmak üzere Romanya'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, binaya girişinde AB yüksek temsilcisi Mogherini tarafından karşılandı.
Dha DIŞ - Çavuşoğlu, Gymnich Toplantısı aile fotoğrafında yer aldı
Avrupa Birliği (AB) Gayriresmi Dışişleri Bakanları (Gymnich) Toplantısı'na katılmak üzere Romanya'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, binaya girişinde AB yüksek temsilcisi Mogherini tarafından karşılandı. Çavuşoğlu ardından bakanların katıldığı aile fotoğrafı çekiminde yer aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 02:50 Kaynak: DHA
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