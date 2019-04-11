Dha Dış - Çavuşoğlu, Hollandalı Mevkidaşı Blok ile İkili ve Heyetlerarası Görüşme Yaptı
1 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hollandalı mevkidaşı Stef Blok ile ikili ve heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hollandalı mevkidaşı Stef Blok ile ikili ve heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 11:51 Kaynak: DHA
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
----------------------------
Görüşmeden görüntüler
Son Dakika! Wikileaks Belgelerini Yayınlayan Julian Assange, Londra'daki Ekvador Büyükelçiliğinden Çıkarılarak Gözaltına Alındı
İstanbul'da Seçimin İptali, İlçeleri de Kapsayabilir
Mehmet Günsür ve Beren Saat, Sette Hayatını Kaybeden İşçi İçin Taziye Mesajı Yayınladı
Game of Thrones Dizisinde Final Sezonu Heyecanı Satışlara Yansıdı