Dha Dış - Çavuşoğlu, Hollandalı Mevkidaşı Blok ile İkili ve Heyetlerarası Görüşme Yaptı
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Dha DIŞ - Çavuşoğlu, Hollandalı mevkidaşı Blok ile ikili ve heyetlerarası görüşme yaptıAmsterdam (DHA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hollandalı mevkidaşı Stef Blok ile ikili ve heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 02:09 Kaynak: DHA
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