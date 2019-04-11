Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Çavuşoğlu, Hollandalı Mevkidaşı Blok ile İkili ve Heyetlerarası Görüşme Yaptı

Dha Dış - Çavuşoğlu, Hollandalı Mevkidaşı Blok ile İkili ve Heyetlerarası Görüşme Yaptı

18 dakika önce

Dha DIŞ - Çavuşoğlu, Hollandalı mevkidaşı Blok ile ikili ve heyetlerarası görüşme yaptıAmsterdam (DHA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hollandalı mevkidaşı Stef Blok ile ikili ve heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi.

Dha DIŞ - Çavuşoğlu, Hollandalı mevkidaşı Blok ile ikili ve heyetlerarası görüşme yaptı

Amsterdam (DHA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hollandalı mevkidaşı Stef Blok ile ikili ve heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 02:09 Kaynak: DHA
Amsterdam, Mevlüt Çavuşoğlu, DHA, Güncel
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