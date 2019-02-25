Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Çavuşoğlu, İnsan Hakları Konseyi Oturumunda Konuştu

Dha Dış - Çavuşoğlu, İnsan Hakları Konseyi Oturumunda Konuştu

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cenevre'de katıldığı İnsan Hakları Konseyi'nin 40. Oturumunun 'yüksek seviyeli' bölümünde konseye hitap etti.

Dha Dış - Çavuşoğlu, İnsan Hakları Konseyi Oturumunda Konuştu, System.String[]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cenevre'de katıldığı İnsan Hakları Konseyi'nin 40. Oturumunun 'yüksek seviyeli' bölümünde konseye hitap etti.

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Bakanın konseye hitabı

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 05:39 Kaynak: DHA

Mevlüt Çavuşoğlu, Cenevre, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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