Dha Dış - Çavuşoğlu, İnsan Hakları Konseyi Oturumunda Konuştu
1 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cenevre'de katıldığı İnsan Hakları Konseyi'nin 40. Oturumunun 'yüksek seviyeli' bölümünde konseye hitap etti.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, Cenevre
'de katıldığı İnsan Hakları Konseyi'nin 40. Oturumunun 'yüksek seviyeli' bölümünde konseye hitap etti.
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Bakanın konseye hitabı
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 05:39 Kaynak: DHA
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