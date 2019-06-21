Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ- Çavuşoğlu, İran'da İstişareler Planı metnini imzaladı
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DHA DIŞ- Çavuşoğlu, İran'da İstişareler Planı metnini imzaladı

1 saat önce

Çavuşoğlu, İran'da İstişareler Planı metnini imzaladıİran, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran'ın İsfahan kentinde İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile bir araya geldi.

DHA DIŞ- Çavuşoğlu, İran'da İstişareler Planı metnini imzaladı
İran, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran'ın İsfahan kentinde İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile bir araya geldi. Çavuşoğlu ve Zarif başkanlığında yapılan heyetler arası çalışma toplantısının ardından bakanlar, İstişareler Planı metnini imzaladı.
DHA DIŞ- Çavuşoğlu, İran'da İstişareler Planı metnini imzaladı
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 11:07 Kaynak: DHA
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