DHA DIŞ- Çavuşoğlu, İran'da İstişareler Planı metnini imzaladı
1 saat önce
Çavuşoğlu, İran'da İstişareler Planı metnini imzaladıİran, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran'ın İsfahan kentinde İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile bir araya geldi.
DHA
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 11:07 Kaynak: DHA
DIŞ- Çavuşoğlu, İran
'da İstişareler Planı metnini imzaladı
İran, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, İran'ın İsfahan kentinde İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile bir araya geldi. Çavuşoğlu ve Zarif başkanlığında yapılan heyetler arası çalışma toplantısının ardından bakanlar, İstişareler Planı metnini imzaladı.
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