Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ- Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Zarif ile görüştü
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DHA DIŞ- Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Zarif ile görüştü

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği İran'da, Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile görüştü.

DHA DIŞ- Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Zarif ile görüştü, System.String[]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği İran'da, Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile görüştü.
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-Görüşmeden detaylar


- İran
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 09:47 Kaynak: DHA
Mevlüt Çavuşoğlu, İran, Güncel
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