DHA DIŞ- Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Zarif ile görüştü
1 saat önce
Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Zarif ile görüştüİran, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği İran'da, Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile görüştü.
DHA
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 09:51 Kaynak: DHA
DIŞ- Çavuşoğlu, İran
Dışişleri Bakanı Zarif ile görüştü
İran, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği İran'da, Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile görüştü.
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