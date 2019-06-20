Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ - Çavuşoğlu, İsfahan'da THY ofisi açtı
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DHA DIŞ - Çavuşoğlu, İsfahan'da THY ofisi açtı

57 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği İran'ın İsfahan kentinde Türk Hava Yolları'nın (THY), satış ofisinin açılışını gerçekleştirdi.

DHA DIŞ - Çavuşoğlu, İsfahan'da THY ofisi açtı, System.String[]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği İran'ın İsfahan kentinde Türk Hava Yolları'nın (THY), satış ofisinin açılışını gerçekleştirdi.

Görüntü Dökümü

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-Çavuşoğlu'nun satış ofisini açılışını yapması

-Detaylar


Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 05:35 Kaynak: DHA
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