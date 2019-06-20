DHA DIŞ - Çavuşoğlu, İsfahan'da THY ofisi açtı
57 dakika önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği İran'ın İsfahan kentinde Türk Hava Yolları'nın (THY), satış ofisinin açılışını gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 05:35 Kaynak: DHA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği İran
'ın İsfahan kentinde Türk Hava Yolları
'nın (THY), satış ofisinin açılışını gerçekleştirdi.
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-Çavuşoğlu'nun satış ofisini açılışını yapması
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