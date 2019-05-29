DHA DIŞ - Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı Bakanlar Toplantısı açılış törenine katıldı
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Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı Bakanlar Toplantısı açılış törenine katıldıSuudi Arabistan (DHA) ? Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Bakanlar Toplantısı açılış törenine katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 11:31 Kaynak: DHA
DHA DIŞ - Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı Bakanlar Toplantısı açılış törenine katıldı
Suudi Arabistan (DHA) ? Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Bakanlar Toplantısı açılış törenine katıldı.
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